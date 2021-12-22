СК проводит проверку после отказа реверса двигателя у самолета в аэропорту Ижевска

ТАСС, 22 декабря. Следователи начали проверку после отказа реверса двигателя самолета при посадке в аэропорту Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП произошло поздним вечером вторника. После приземления на взлетно-посадочную полосу у воздушного судна, выполняющего рейс Москва - Ижевск, при торможении произошел отказ реверса правого двигателя. На борту самолета находилось 76 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал, выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы не допущено. "Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Аэропорт работает в обычном режиме, добавили в пресс-службе.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы.