Дело возбуждено по факту гибели 13-летней девочки в больнице в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели 13-летней девочки в больнице Чановского района Новосибирской области. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ранее местные СМИ сообщали, что в больнице в Чановском районе Новосибирской области умерла 13-летняя девочка, поступившая в медучреждение вечером 31 октября с сильными болями в животе. Сообщалось, что ей неправильно поставили диагноз, а когда ребенок звал на помощь, к нему никто не пришел. На следующее утро девочка умерла. Росздравнадзор начал проверку по факту инцидента.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в медицинском учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, при оказании медпомощи работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

В СК сообщили, что следователи допрашивают родственников погибшего ребенка, медицинский персонал, устанавливают все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая медицинская документация. С целью установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза в отдел особо сложных экспертиз.