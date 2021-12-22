Президент Филиппин ввел на год режим бедствия в шести пострадавших из-за тайфуна регионах

БАНГКОК, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении на год режима чрезвычайного положения на территории шести регионов страны, пострадавших из-за тайфуна "Раи". Об этом говорится в распространенном в среду указе филиппинского лидера.

Режим чрезвычайного положения объявлен в регионах МИМАРОПА (регион IV-B), Западные Висайи (регион VI), Центральные Висайи (регион VII), Восточные Висайи (регион VIII), Северный Минданао (регион X) и Карага (регион XIII), где стихия затронула жизни около миллиона человек. "Режим бедствия будет оставаться в силе в течение одного года, если он не будет отменен ранее в соответствии с законом", - подчеркивается в указе.

В документе отмечается, что тайфун "Раи" с 16 по 19 декабря вызвал в некоторых районах страны "широкомасштабные разрушения и повреждение домов, инфраструктуры, недвижимости", что привело к нарушению жизни филиппинцев. "Объявление режима бедствия ускорит усилия правительства и частного сектора по спасению, оказанию помощи и восстановлению [пострадавших регионов], в том числе [предоставление] любой международной гуманитарной помощи", - уточняется в тексте документа.

Кроме того, постановление будет контролировать цены на основные товары в пострадавших районах и "предоставит национальному правительству, а также местным органам власти широкую свободу действий по использованию соответствующих средств для спасения, восстановления, оказания помощи". "Правоохранительные органы при поддержке вооруженных сил Филиппин продолжат обеспечивать мир и порядок в пострадавших регионах", - подчеркивается в указе.

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. жителей до удара стихии. Порядка 375 человек погибли из-за последствий тайфуна. Кроме того, пострадали по меньшей мере 500 человек, еще 56 числятся пропавшими без вести.