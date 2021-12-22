В МВД рассказали, что фигурист Соловьев сразу после избиения отказался от медпомощи

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2014 года Дмитрий Соловьев сразу после избиения в центре Москвы отказался от медицинской помощи, ее предлагали ему дважды. Об этом сообщил в среду глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, полицейские прибыли на место менее чем за четыре минуты. "Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы 03. Потом сотрудники <...> всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно гражданин отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было. К сожалению, только через шесть часов после события нам к поступило сообщение о травмах из лечебного учреждения", - сказал он в эфире передачи "Соловьев Live".

Васенин добавил, что полиции фактически понадобилось менее суток для принятия решения о возбуждении уголовное дела.

Соловьев был избит 21 декабря в центре Москвы, его госпитализировали. Источник ТАСС уточнил, что причиной избиения стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены двое напавших на спортсмена. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы проверки по факту избиения Соловьева.

Источник ТАСС также сообщил, что, по предварительной информации, на избивших фигуриста составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), которая предусматривает в том числе административный арест на срок до 15 суток. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении двоих задержанных, им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.