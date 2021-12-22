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СМИ: в Турции более 60 человек из-за отравления контрафактным алкоголем

Наибольшее их количество зарегистрировано в Стамбуле, где за последние 10 дней умерли 30 человек

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 61 человек погиб в Турции в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщил в среду телеканал Habertürk.

По его данным, случаи отравления контрафактным спиртным в последние две недели были зафиксированы в 17 городах республики. Наибольшее их количество зарегистрировано в Стамбуле, где лишь за последние 10 дней умерли 30 человек.

Поступила информация о задержании не менее двух подозреваемых, связанных с этим делом, в городе Орду на севере Турции.

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