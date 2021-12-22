На юге Атлантического океана произошло землетрясение магнитудой 5,9

ТАСС, 22 декабря. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду в районе Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр подземных толчков находился в 2 609 км к северо-востоку от аргентинского города Ушуая (провинция Огненная Земля), в котором проживают около 58 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.