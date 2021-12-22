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СМИ: в Иране обрушился жилой дом из-за взрыва бытового газа

Пострадали 12 человек

ТЕГЕРАН, 22 декабря. /ТАСС/. Пятиэтажный жилой дом обрушился в среду в Иране в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщило Farsnews Agency.

По данным службы по борьбе со стихийными бедствиями, инцидент произошел в городе Тебриз, административном центре провинции Восточный Азербайджан. Ущерб причинен еще двум строениям, расположенным рядом с разрушенным зданием. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы. К настоящему моменту обнаружены 12 пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

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