{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оперативные мероприятия проводятся в Министерстве культуры Оренбургской области

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает

ОРЕНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов и силовых структур проводят в среду оперативные мероприятия в Министерстве культуры Оренбургской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в здание министерства вошли сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.

"В Министерстве культуры Оренбургской области проводятся определенные действия. По той информации, которой располагает региональное ведомство, мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела в отношении строительной организации", - сказала собеседница агентства.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияОренбургская область
В отеле под Винницей произошел пожар
Один человек погиб, двое пострадали
Читать полностью