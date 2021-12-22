Оперативные мероприятия проводятся в Министерстве культуры Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов и силовых структур проводят в среду оперативные мероприятия в Министерстве культуры Оренбургской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в здание министерства вошли сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.

"В Министерстве культуры Оренбургской области проводятся определенные действия. По той информации, которой располагает региональное ведомство, мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела в отношении строительной организации", - сказала собеседница агентства.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.