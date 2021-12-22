Суд назначил принудительное лечение жительнице Удмуртии, которая убила спящего сына

ТАСС, 22 декабря. Жительнице Удмуртии, которая убила своего 13-летнего сына, назначено принудительное психиатрическое лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В июне сообщалось, что в городе Сарапуле женщина убила спящего сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"Решением суда женщине назначено принудительное психиатрическое лечение в стационарных условиях специализированного типа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее она уже получала психиатрическую помощь на добровольной основе, ориентировалась в бытовых вопросах, была трудоустроена, хорошо относилась к сыну и не проявляла агрессии к окружающим.

В прокуратуре добавили, что побудительным мотивом при убийстве стало желание матери защитить ребенка от несчастливой жизни.