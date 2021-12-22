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В отеле под Винницей произошел пожар

Один человек погиб, двое пострадали

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали в результате крупного пожара в загородном комплексе отдыха под Винницей. Как сообщили в среду в Государственной службе по ЧС (ГСЧС) Украины, из здания были эвакуированы 56 человек, в том числе 53 ребенка.

"22 декабря в 02:59 (03:59 мск) в селе Селище Винницкого района в комплексе отдыха "Баттерфляй" в шестиэтажном здании отеля на кровле возник пожар. В 05:26 пожар ликвидирован. Вследствие пожара один человек погиб, двое травмированы, они были госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что до прибытия спасателей были эвакуированы 56 человек, в том числе 53 ребенка 2006-2016 годов рождения. К ликвидации пожара привлекались 46 сотрудников ГСЧС и 14 единиц техники.

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