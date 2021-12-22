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В Ленинградской области четыре человека отравились метанолом

Возбуждены уголовные дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Четверо жителей Лодейнопольского района Ленинградской области умерли после употребления метанола, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил ТАСС источник в местных правоохранительных органах.

"Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности") в отношении неизвестного, осуществившего сбыт метилового спирта, употребление которого повлекло за собой смерть четырех человек", - сказал собеседник.

По данным источника, погибшие - 25-летний мужчина и три женщины в возрасте от 40 до 43 лет. По подозрению в сбыте метанола во вторник вечером сотрудники полиции задержали неработающего 45-летнего мужчину.

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