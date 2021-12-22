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На французском Реюньоне началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Власти острова временно запретили доступ к кальдере Анкло-Фуке и смотровой площадке Па-де-Белькомб, а также посадку летательных аппаратов вблизи вулкана

ТАСС, 22 декабря. Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось в среду на французском острове Реюньон, расположенном в Индийском океане. Об этом сообщила на своем сайте местная вулканологическая обсерватория.

По ее данным, специалисты зафиксировали сейсмическую активность на южном склоне вулкана в 01:15 по местному времени (00:15 мск), а затем толчки, которые могут сигнализировать о приближении магмы к поверхности. "Никаких визуальных подтверждений начала извержения на веб-камерах комплекса пока не получено из-за плохих погодных условий. <...> Однако наличие сейсмической активности указывает на выделение горячих и раскаленных газов на поверхность и возможность выброса лавы в краткосрочной перспективе", - говорится в коммюнике специалистов.

По соображениям безопасности власти острова временно запретили доступ к кальдере Анкло-Фуке и смотровой площадке Па-де-Белькомб, а также посадку летательных аппаратов вблизи вулкана.

В апреле 2021 года двое туристов, отправившихся наблюдать за извержением Питон-де-ла-Фурнез, были найдены мертвыми в кратере вулкана.

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