Источник: ректора КФУ задержали по подозрению в причастности к убийству

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в Казани из-за возможной причастности к убийству. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время с Гафуровым ведутся следственные действия, в том числе допрос. Мера пресечения, по предварительной информации, будет избираться в Москве.