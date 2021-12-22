{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: ректора КФУ задержали по подозрению в причастности к убийству

По его данным, Ильшат Гафуров находится на допросе
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров Егор Алеев/ТАСС
Описание
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в Казани из-за возможной причастности к убийству. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время с Гафуровым ведутся следственные действия, в том числе допрос. Мера пресечения, по предварительной информации, будет избираться в Москве.

Теги
РоссияТатарстан
В Турции задержали сотрудника консульства США в Бейруте, продавшего свой паспорт сирийцу
Читать полностью