Силовики проводят оперативно-следственные действия с мэром Краснодара

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия с мэром Краснодара Андреем Алексеенко, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Южного федерального округа.

"С главой города проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в мэрии проводятся оперативные мероприятия, глава города Алексеенко оказывает содействие следствию.

Алексеенко с 2017 года занимал должность первого заместителя главы администрации Краснодарского края. 17 ноября 2021 года избран депутатами Краснодарской городской думы главой города.