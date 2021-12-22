{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Силовики проводят оперативно-следственные действия с мэром Краснодара

Андрея Алексеенко избрали главой города 17 ноября
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко Администрация и городская Дума Краснодара
Описание
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко
© Администрация и городская Дума Краснодара

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия с мэром Краснодара Андреем Алексеенко, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Южного федерального округа.

"С главой города проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в мэрии проводятся оперативные мероприятия, глава города Алексеенко оказывает содействие следствию.

Алексеенко с 2017 года занимал должность первого заместителя главы администрации Краснодарского края. 17 ноября 2021 года избран депутатами Краснодарской городской думы главой города.

 

В Турции задержали сотрудника консульства США в Бейруте, продавшего свой паспорт сирийцу
Читать полностью