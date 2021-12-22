Генпрокуратура внесла представления главе Ростехнадзора в Сибири после ЧП на "Листвяжной"

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин внес представление главе Сибирского управления Ростехнадзора и объявил предостережения руководителям трудовой инспекции и регионального главка МЧС в Кузбассе по результатам проверок, проведенных после аварии на шахте "Листвяжная". Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Проведенные проверки вскрыли системные нарушения, в том числе коррупционные, допускаемые органами контроля и надзора. Дмитрий Демешин внес представление руководителю Сибирского управления Ростехнадзора Александру Мироненко, прокурор региона объявил предостережения руководителю Государственной инспекции труда в Кемеровской области - Кузбассе Анатолию Кареву и начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексею Шульгину", - говорится в сообщении.

Демешин поручил прокуратуре Кузбасса направить следственным органам материалы ведомственной проверки и решить вопрос об уголовном преследовании сотрудников Ростехнадзора и Государственной инспекции труда. "Заместитель генерального прокурора поручил прокуратуре области направить в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывших должностных лиц Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора и отдела федерального государственного надзора в г. Полысаево Государственной инспекции труда в Кемеровской области, которыми не выявлялись и не пресекались нарушения в сфере охраны труда и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Демешин в среду провел расширенное заседание коллегии прокуратуры Кузбасса по вопросам промышленной безопасности, в ходе которого дал жесткую оценку работе правоохранительных органов и органов контроля в Кузбассе. По его словам, при наличии в Кузбассе специализированных министерств, отделов Ростехнадзора и инспекции труда влияние надзора на работу опасных промышленных производств до трагедии на шахте "Листвяжная" было недостаточным.