Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после инцидента с отцом Тепляковой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) понадобилась медицинская помощь после скандала, устроенного во вторник отцом девятилетней студентки вуза Алисы Тепляковой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе факультета.

Накануне сотрудники факультета психологии МГУ вызвали полицию из-за скандального поведения отца Тепляковой. Отмечается, что мужчина прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочерью оценка на экзамене и процедура его проведения. Администрация факультета сообщила ТАСС, что обеспечит образовательный процесс и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета.

"Преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход. Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что по настоянию родителей, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ, в семестре была организована индивидуальная сдача экзаменов в полном соответствии с набором дисциплин учебного плана.

"В процессе сдачи экзаменов при полном соблюдении процедуры студентке были выставлены объективные оценки. Полученные Алисой оценки вызвали бурную реакцию недовольства со стороны родителей. И если в первый раз эта реакция носила больше эпистолярный характер, то 21 декабря папа решил лично "поправить" процедуру проведения экзамена, требовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям для того, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме", - отметили на факультете.

В пресс-службе добавили, что отец девочки в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию, ее своевременный приезд позволил успокоить и "удержать его от последующих деструктивных действий".

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.