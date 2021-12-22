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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Прокуратура Голландии потребовала длительного заключения для обвиняемых в крушении MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 22 декабря. /ТАСС/. Голландская прокуратура считает, что только длительное заключение является подходящим наказанием для лиц, обвиняемых в крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил в среду прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт.

"Очевидно, что только длительное тюремное заключение в данном случае является подходящим наказанием", - сказал он.

По словам Бергера, преступления, которые вменяются обвиняемым, являются одними из самых серьезных по голландскому уголовному праву и предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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