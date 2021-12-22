Один человек пострадал при столкновении рейсового автобуса и легковушки в Подмосковье

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковая машина столкнулись в Истре, в результате пострадал один пассажир автобуса. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 10:30 на улице Улицкого в Истре произошло ДТП с участием двух транспортных средств - легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате ДТП пострадал один человек, который находился в автобусе", - сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе в момент аварии находились 15 человек. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.