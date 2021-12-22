СК возбудил дело в отношении мэра Краснодара

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили факт получения взятки мэром Краснодара Андреем Алексеенко в размере 1,6 млн рублей в период, когда он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"По материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации Краснодара, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 млн 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, взятка могла быть получена за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведенного многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков, отметили в пресс-службе. "В администрации проводятся обысковые мероприятия, с фигурантом работает следователь", - добавил представитель регионального управления СК. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, Алексеенко оказывает содействие следствию.

Алексеенко родился в Краснодарском крае, окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальностям "Промышленное и гражданское строительство", "Финансы и кредит". С 2017 года занимал должность первого заместителя главы администрации Краснодарского края. 17 ноября 2021 года избран депутатами Краснодарской городской думы главой города.