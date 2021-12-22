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В Приангарье возбуждено дело о ненадлежащем обеспечении лекарствами детей с инвалидностью

Сотрудники Минздрава региона длительное время не организовывали закупку лекарств

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников регионального Минздрава, которые подозреваются в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению лекарствами четырех детей с инвалидностью. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц Министерства здравоохранения Иркутской области. По версии следствия, в 2021 году должностные лица ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по обеспечению лекарственными препаратами четырех детей, нуждающихся в постоянном получении лечения ввиду тяжелых заболеваний", - говорится в сообщении.

Сотрудники Минздрава длительное время не организовывали закупку лекарств.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева во вторник сообщила журналистам, что в 2021 году вдвое увеличилось количество обращений по вопросам получения медицинской помощи и лекарств для детей.

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