Полиция проводит проверку после инцидента с отцом Тепляковой и сотрудниками МГУ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции начали проверку после инцидента между отцом девятилетней студентки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой и преподавателями вуза. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в полицию 21 декабря поступило сообщение о том, что у Евгения Теплякова произошел конфликт с представителями МГУ, якобы удерживающими в аудитории его дочь Алису, которая сдавала экзамены по психологии. "Полицейские, прибыв на место, установили, что в аудитории проходил экзамен по психологии, и на время его проведения двери в аудиторию были закрыты. По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Накануне в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что сотрудники вызвали полицию из-за скандального поведения отца Тепляковой. Отмечалось, что мужчина прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочерью оценка на экзамене и процедура его проведения. Преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход. Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь. Отец девочки в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию, своевременный приезд которой позволил успокоить и "удержать его от последующих деструктивных действий".

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.