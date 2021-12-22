Избившие в Москве фигуриста Соловьева раскаялись в содеянном

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Двое студентов, избивших в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, раскаялись в своих действиях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в избиении Соловьева задержаны двое 18-летних парней - студенты, в содеянном они раскаялись", - сказал собеседник агентства.

Соловьев был избит утром 21 декабря. По подозрению в избиении задержаны на 48 часов двое студентов первого курса юридического факультета из Читы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурист госпитализирован в состоянии средней тяжести. Источник ТАСС уточнял, что причиной избиения стал бытовой конфликт.