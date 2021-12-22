СК возбудил дело после обнаружения останков 30 людей, захороненных в годы войны под Орлом

ТАСС, 22 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения на территории завода в Орловской области останков 30 человек, предположительно, убитых и захороненных в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Останки не менее 18 человек, захороненных, предположительно, в годы Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на территории завода в Орловской области 16 декабря.

"По факту обнаружения в городе Болхове Орловской области человеческих костных останков проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Всего с 16 декабря на территории Болховского завода полупроводниковых приборов обнаружили и изъяли фрагменты 30 человеческих скелетных останков с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений. Как отметили в ведомстве, предположительно, найденные останки принадлежат убитым в годы Великой Отечественной войны.

Орловская область находилась в оккупации с октября 1941 года по август 1943-го. По данным ведомства, за это время убито свыше 80 тыс. мирных жителей.