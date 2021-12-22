Художника Алеся Пушкина обвинили в Белоруссии в реабилитации нацизма

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении художника Алеся Пушкина завершено, ему инкриминировали реабилитацию нацизма. Об этом в среду сообщает Следственный комитет (СК) Белоруссии в своем Telegram-канале .

Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

Следствие установило, что Пушкин выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образах белорусских патриотов и героических личностей. "Обвиняемый рассчитывал на доверие зрителей к художнику, тем самым поставил на один уровень истинных героев и предателей, а также подверг сомнению решения Международного военного трибунала [в Нюрнберге], которые не имеют срока давности", - сообщили в СК.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый во время проведения выставки в Гродно публично демонстрировал портрет Евгения Жихаря, который "с 1946 года возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей", продолжили в ведомстве. "Однако этим преступная деятельность Пушкина не ограничивалась. При изучении личности обвиняемого установлено, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, начиная с 1989 года, совершал действия, направленные на реабилитацию нацизма", - указали в СК.

По результатам расследования, Пушкину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алесь Пушкин относится к числу белорусских живописцев-нонконформистов. Он также известен проведением разнообразных перформансов. В частности, в 1999 году к пятилетию президентства Лукашенко Пушкин привез к зданию администрации президента тачку с навозом, в который воткнул вилы с портретом главы государства. За это он был осужден на два года лишения свободы условно. Художник известен также росписями храмов. За участие в протестах против президентских выборов Пушкин отбывал административный арест.