Мэра Краснодара задержали по подозрению в получении взятки

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки, говорится в видеозаписи, показанной журналистам СУ СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"В соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за совершение незаконных действий", - сообщает мэру на видеозаписи следователь.

Считается, что взятка была дана, когда он занимал должность первого вице-губернатора Краснодарского края. "Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы", - говорится в сообщении пресс-службы краевого СУ СК.

Ранее краевое следственное управление сообщало, что сотрудники УФСБ по краю установили факт получения взятки мэром Краснодара, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По предварительной версии, в 2018 году, когда он был первым вице-губернатором края, через посредника ему передали ружье за 1,6 млн рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии нормативам возведенного многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие ряда недостатков. В администрации проводились обыски. Ружье изъяли.