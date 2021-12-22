В Оренбурге задержали обвиняемого в убийстве, совершенном почти 30 лет назад

ОРЕНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали в среду жителя Оренбурга, обвиняемого в убийстве своего знакомого, совершенном в 1993 году. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в результате следственных действий, произведенных в рамках уголовного дела о убийстве, совершенном в 1993 году, задержан 49-летний житель города Оренбурга", - сказано в сообщении.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР ("Умышленное убийство") было возбуждено 5 ноября 1993 года после обнаружения в овраге на территории Оренбурга тела 42-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следствию удалось установить, что обвиняемый 4 ноября 1993 года, поссорившись со своим знакомым, убил его, используя металлический лом. Чтобы скрыть преступление, он переместил тело потерпевшего из дома на открытый участок местности.

"Преступление удалось раскрыть благодаря дополнительной дактилоскопической экспертизе отпечатков пальцев рук, назначенной следователем по изъятому в рамках следствия предмету - бутылке из-под алкогольного напитка. Так, в рамках экспертизы установлено совпадение обнаруженных отпечатков с данными дактилокарты, полученной экспертным подразделением полиции в рамках работы по дактилоскопированию лиц, причастных к совершению преступлений", - уточняется в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, задержанному предъявлено обвинение. Мужчина признал вину в совершении инкриминированного преступления. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.