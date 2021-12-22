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Служебная проверка начата из-за драки сотрудников в курганском отделе полиции

Информация о драке появилась в соцсетях

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Служебная проверка инициирована по факту драки сотрудников в отделе полиции "Куртамышский" в Курганской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что находящаяся в декретном отпуске гражданская жена начальника отдела (также работник полиции) пришла туда с молотком, напав на одну из сотрудниц отдела из-за подозрений в измене супруга, вмешаться в драку пришлось коллегам.

"По факту инцидента, имевшего место в межмуниципальном отделе полиции "Куртамышский", начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По итогам проверки будет дана объективная оценка действиям сотрудников.

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