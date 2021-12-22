КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный суд в Красноярске отложил избрание меры пресечения задержанному вице-спикеру заксобрания Сергею Натарову, сообщили журналистам в краевом суде.

Ранее сообщалось, что Натаров попал в больницу после задержания. "Отложили на завтра [избрание меры пресечения]", - сообщили в суде, не уточнив причину.

Как сообщал источник ТАСС, Натаров был задержан 21 декабря. В среду суд Железнодорожного района Красноярска должен был избрать ему меру пресечения.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, задержание связано с уголовным делом экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Он был задержан в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест. В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии официально информацию пока не комментируют.

Сергей Натаров родился в 1968 году в Ростове-на-Дону. В 2001-2011 гг. был депутатом законодательного собрания края, в 2013-2015 гг. был заместителем министра экономики и регионального развития. В 2016 году был избран депутатом Государственной думы от ЛДПР. В сентябре 2021-го избран в законодательное собрание края, где занял пост вице-спикера регионального парламента.