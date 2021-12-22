{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ректору Казанского федерального университета предъявили обвинение в убийстве по найму

Следствие требует ареста Ильшата Гафурова
Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров Егор Алеев/ТАСС
Описание
Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в наемном убийстве ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, который был ранее задержан в Казани и доставлен в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного районного суда, в который поступило ходатайство следствия о его аресте.

"В материалах, поступивших в суд об избрании Гафурову меры пресечения в виде заключения под стражу, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 ("Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору")", - сказали в суде.

Следствие требует ареста Гафурова. "В суд поступило ходатайство следствия с просьбой избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И. Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105", - сказали в суде.

Дело в отношении мэра Краснодара
Дело в отношении мэра Краснодара. Главное
Дело в отношении мэра Краснодара.
Читать полностью