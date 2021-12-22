Полиция возбудила дело после поджога гипермаркета "Лента" в Томске

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества по факту поджога гипермаркета "Лента" в Томске.
Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.
"Следователями следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества")", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в поджоге здания гипермаркета.
Как, предварительно, установили сотрудники полиции, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, "на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети", облил товары горючей жидкостью и поджег.