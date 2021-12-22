{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Полиция возбудила дело после поджога гипермаркета "Лента" в Томске

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества по факту поджога гипермаркета "Лента" в Томске.

На эту тему
Что известно о пожаре в ТЦ "Лента" в Томске
Что известно о пожаре в ТЦ "Лента" в Томске

Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

"Следователями следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества")", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в поджоге здания гипермаркета.

Как, предварительно, установили сотрудники полиции, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, "на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети", облил товары горючей жидкостью и поджег.

Теги
РоссияТомская область
Дело в отношении мэра Краснодара
Дело в отношении мэра Краснодара. Главное
Дело в отношении мэра Краснодара.
Читать полностью