Полиция возбудила дело после поджога гипермаркета "Лента" в Томске

ТОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества по факту поджога гипермаркета "Лента" в Томске.

Что известно о пожаре в ТЦ "Лента" в Томске

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Об этом сообщили ТАСС в УМВД по региону.

"Следователями следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества")", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в поджоге здания гипермаркета.

Как, предварительно, установили сотрудники полиции, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, "на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети", облил товары горючей жидкостью и поджег.