Таксист пострадал в ходе дорожного конфликта со стрельбой на севере Москвы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Дорожный конфликт между водителем каршеринга и таксистом закончился стрельбой, пострадал один человек. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, стрелявший с места происшествия скрылся.

"По предварительным данным, на Третьем Нижнелихоборском проезде в районе дома 8, произошло ДТП с участием двух автомобилей такси, которые частично заблокировали движение. Между одним из таксистов и проезжающим мимо водителем каршеринга произошел конфликт, в результате которого последний несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента, а затем скрылся", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что пострадавший водитель такси госпитализирован с ранением ноги. Полиция разыскивает злоумышленника. Информация о случившемся поступила около 12:50 мск.