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На Варшавском шоссе в Новой Москве перевернулся автобус

По данным источника, пострадал один человек
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус столкнулся с легковой машиной на Варшавском шоссе в Новой Москве и перевернулся, эвакуированы 10 человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, пострадал один человек, сказал ТАСС источник в экстренных службах.

"На Варшавском шоссе произошло ДТП с участием легковой машины и рейсового автобуса № 1033. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей", - сказал собеседник агентства.

Один человек пострадал, по информации источника.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек. Его состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что ДТП произошло в районе поселение Кленовское, на место ожидается прибытие медиков. Движение автотранспорта перекрыто по двум полосам.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что проверяют информацию о ДТП.

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