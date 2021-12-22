В Саратовской области в овраге нашли двух детей

ТАСС, 22 декабря. Следователи начали проверку после обнаружения в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области двух детей. Мальчик умер, девочку госпитализировали, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Днем 22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение", - сказано в распространенном сообщении.

Следователи начали проверку, проводится осмотр места происшествия, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в ведомстве, параллельно осуществляется сбор информации о семье, где воспитывались дети.