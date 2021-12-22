Ребенок съехал с горки и попал под колеса грузовика под Мурманском

МУРМАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Мурманской области начало проверку после того, как мальчик 2014 года рождения съехал с горки и попал под колеса грузового автомобиля в Гаджиево Мурманской области. После инцидента ребенок попал в больницу, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"22 декабря 2021 года мальчик, 2014 года рождения, катался с горки на ледянке в Гаджиево. Ребенок выехал на проезжую часть, где попал под колеса движущегося грузового автомобиля. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, по результатам проверки дадут оценку действиям лиц из числа администрации Гаджиево, ответственных за выявление и устранение несанкционированных мест катания детей в зимнее время года.