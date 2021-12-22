Суд вынес приговор жителю Чечни, планировавшему присоединиться к террористам в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима жителя Чечни Али Яхьяева, который планировал выехать в Сирию, чтобы присоединиться к одному из незаконных вооруженных формирований. Об этом в среду сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в 2020 году мужчина вступил в переписку в одной из социальных сетей с участником незаконного вооруженного формирования, который дал указания по подготовке к выезду в Сирию. Позднее Яхьяев сообщил ему, что накопил необходимые денежные средства и нашел авиабилеты на март 2021 года. Выезд в Сирию пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали мужчину.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - сообщил представитель суда.

В пресс-службе уточнили, что Яхьяев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Подготовка к участию в незаконном вооруженном формировании") и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Подготовка к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической").

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе.