Движение грузового транспорта в Ялту приостановили из-за снегопада

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Ялты сообщили о приостановке движения грузового транспорта в город со стороны Алушты из-за усиления снегопада на Южном берегу Крыма.

"Временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты. Но ситуация ухудшается, к вечеру снят ряд маршрутов общественного транспорта, поэтому большая просьба к руководителям предприятий - войти в положение и отпустить, где это возможно, людей пораньше с работы", - написала в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

Она уточнила, что задействовали более 300 человек, около 30 единиц техники, включая семь снегоуборочных машин. "Одну из них сейчас отправили в сторону Фороса и Симеиза.

"У нас заготовлено 700 тонн смеси, используем ее. В расчистке задействованы все имеющиеся силы. Дворники чистят дорожки, засыпают смесью придомовые и общественные территории, "Горсвет" устраняет аварии на сетях освещения. Трассу чистит Крымавтодор, дорога на Ай-Петри закрыта", - добавила Павленко.

На странице ялтинской администрации в Facebook уточняется, что в связи с непогодой сняты с маршрутов рейсы: №14, 2, 144, 138, 133, 106, 21, 136, 109, 122, 8 и 24, изменена схема движения маршрута №130 с Южнобережного шоссе он отправляется через Шоссе Туристов в направлении в НБС, через ул. Мира не идет. На маршруте троллейбуса №42 работает одна машина.

"Бюветы в Приморском парке и на ул. Чехова временно закрыты из-за отрицательной температуры воздуха", - сообщили в администрации.

Морозы в Крыму

На сайте ГУ МЧС по Крыму со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что ночью и утром 23-24 декабря на Южном берегу Крыма, где расположена Ялта, ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза.

По-прежнему в Крыму действует штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 22-24 декабря. Ночные температуры на полуострове резко понизятся до 10-15 градусов мороза, дневные - до трех-восьми градусов мороза.