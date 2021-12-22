Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 51

СИНГАПУР, 22 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява выросло до 51 человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По данным ведомства, более 10,3 тыс. человек покинули свои дома из-за извержения вулкана. В настоящее время пострадавшие жители получают медицинскую помощь.

4 декабря этого года в провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находится почти 130 активных вулканов.