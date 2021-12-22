Ректора "Шанинки" везут из СИЗО в гражданскую больницу по рекомендации тюремных врачей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева перевозят из СИЗО в гражданскую больницу для оценки состояния здоровья. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи, который в среду навестил ученого в изоляторе.

"Зуева перевозят из "Матросской Тишины" в гражданскую больницу в связи с тем, что в изоляторе нет нужных для ректора хирургов и специалистов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Перевод осуществлен по рекомендации самих сотрудников медсанчасти СИЗО. В момент, когда я был в "Матроской Тишине", Зуева уже вывозили с территории изолятора в гражданскую больницу", - сказал правозащитник.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Зуева. Незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.

Две недели назад президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. В связи с этим адвокаты подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство об освобождении ректора. Также они подали апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей на два месяца, однако Мосгорсуд отклонил ее.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они, кроме Крючковой, которая признала вину и переведена под домашний арест, содержатся под стражей.