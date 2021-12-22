Охранника больницы в Калуге, не пустившего беременную пациентку, уволили после инцидента

КАЛУГА, 22 декабря. /ТАСС/. Охранника больницы в Калуге уволили по итогам проверки инцидента, когда он не пустил беременную пациентку с кровотечением из-за чего, по данным СМИ, она потеряла ребенка. При этом вину медперсонала не установили, сообщили журналистами в среду в региональном министерстве здравоохранения.

"По данному случаю проведено расследование, охранник уволен, с персоналом проведена беседа. Медицинская помощь женщине была оказана в полном объеме, вина медицинского персонала не установлена", - говорится в сообщении.

Ранее несколько региональных СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях сообщили, что инцидент произошел в гинекологическом отделении больницы на улице Максима Горького в Калуге. Беременная девушка пыталась пройти в больницу в связи с открывшимся кровотечением, но охранник не пустил ее, объяснив, что сначала требуется записаться на госпитализацию в определенные часы.

Девушка разместила в социальных сетях видеозапись, в которой пояснила, что после инцидента она около 20 минут простояла на улице в ожидании своего отца. Он приехал и потребовал внимания медперсонала, врачи оказали ей помощь, но спасти ребенка не удалось.