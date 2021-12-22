Источник: ректор КФУ обвиняется в подстрекательстве к убийству

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следствие считает ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова причастным не к организации наемного убийства, а к подстрекательству к нему. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Гафурова после доставления из Казани поместили в трехместную камеру, где он содержался один, а потом отправили в Басманный суд для избрания меры пресечения. Ему предъявили обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору. Следствие считает его подстрекателем", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил ТАСС, что наблюдатели обнаружили Гафурова в ходе проверки ИВС на Петровке. "Он был доставлен в ИВС на Петровку, а потом отправлен в суд", - отметил Мельников, отказавшись от иных комментариев.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило Гафурову обвинение в наемном убийстве. Ректор был задержан в Казани и доставлен в Москву. Следствие требует его ареста.

В новость внесена правка (18:40 мск) - передается с уточнением источника информации в первом и втором абзацах.