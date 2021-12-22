Организатору восхождения на Эльбрус изменили меру пресечения по делу о гибели альпинистов

НАЛЬЧИК, 22 декабря. /ТАСС/. Нальчикский городской суд изменил меру пресечения арестованному в сентябре организатору восхождения на Эльбрус Денису Алимову на домашний арест. Об этом в среду сообщил ТАСС его адвокат Алексей Прокофьев.

Алимова задержали в рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов на Эльбрусе, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Сегодня было заседание, Денису Алимову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 24 февраля в Нальчике", - сказал собеседник агентства.

Прокофьев подчеркнул, что в конце января - начале февраля дело уже могут передать в суд.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5,4 тыс. м на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них госпитализировали. Пять человек погибли.