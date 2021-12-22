В Саратовской области задержали мать детей, обнаруженных в овраге

ТАСС, 22 декабря. Мать двух детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержана правоохранительными органами, передает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

"Дополнительная информация по трагедии в Аткарском районе: мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки. Информация о ее смерти, появившаяся в нескольких информагентствах, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе, отметив, что медики оказывают ребенку всю необходимую помощь для стабилизации ее состояния.

Как сообщали в областном СУ СК РФ, двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения была доставлена в лечебное учреждение. Следователи проводят проверку по факту ЧП.

Собственную проверку начала и областная прокуратура, которая установила, что дети проживали в частном благоустроенном доме, в полной семье, которая не состояла на каких-либо учетах и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову совместно с правоохранительными органами выяснить все обстоятельства и причины ЧП.