В Саратовской области задержали подозреваемого в поджоге парикмахерской

ТАСС, 22 декабря. Мужчина, подозреваемый в поджоге парикмахерской в Саратовской области, задержан. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.

"Мужчина, подозреваемый в поджоге парикмахерской в городе Аткарск, задержан. Им оказался бывший муж владелицы салона красоты. Сейчас с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Четыре женщины, пострадавшие при пожаре, доставлены в областную клинику. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Пожар в парикмахерской произошел в 15:26 мск. Прокуратура установила, что мужчина разлил горючую жидкость по помещению первого и второго этажей, где находились посетители, а затем зажег ее и скрылся с места преступления.