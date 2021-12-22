{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд арестовал ректора Казанского университета Гафурова по делу о заказном убийстве

Под стражей он проведет до 21 февраля
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС
Описание
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров
© Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 21 февраля 2022 года ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого по делу об убийстве по найму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

На эту тему

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору", - сказали в суде. Ректору уже предъявили обвинение по соответствующей статье.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Гафуров числится обвиняемым по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Гафурова задержали в Казани из-за подозрений в причастности к убийству, которое произошло несколько лет назад в Татарстане. По данным местных СМИ, ректор может быть причастен к деятельности одной из региональных ОПГ.
 

Теги
Россия
Первичные слушания по делу россиянина Клюшина в Бостоне назначены на 3 января
Он обвиняется в киберпреступлениях
Читать полностью