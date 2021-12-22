На строящемся полигоне на Кубани задержали незаконно пробравшихся людей

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Краснодарском крае зафиксировали незаконное пребывание на охраняемом объекте в станице Полтавской посторонних людей, их передали полицейским для разбирательств, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

22 декабря в местных сообществах в социальных сетях появились сведения якобы о задержании блогера Глеба Пьяных на территории строящегося полигона у станицы Полтавской в Краснодарском крае, где он, по предварительным данным, производил видеосъемку.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии после срабатывания кнопки тревожной сигнализации прибыли на охраняемый объект, расположенный в станице Полтавской Красноармейского района. Сигнал поступил от работника объекта в связи с появлением на территории посторонних людей. Для дальнейшего разбирательства они были переданы полицейским", - сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.