На ТЭЦ-1 Улан-Удэ произошло возгорание

ТАСС, 23 декабря. Возгорание произошло на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в Республике Бурятия. В настоящий момент на месте ЧП работает оперативная группа регионального управления МЧС России, сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня в 03:45 (22:45 мск) от старшего диспетчера ЦППС в оперативную дежурную службу ЦУКС поступило сообщение о задымлении на ТЭЦ-1", - говорится в сообщении.

Возгорание, произошедшее на ТЭЦ, ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в четверг в городской администрации. "Силами МЧС возгорание ликвидировано, идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя - 70 градусов", - сообщили в мэрии.

Режим ЧС республиканского уровня ввели из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Решением главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Начаты ремонтные работы", - сообщили в правительстве.

На время проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла, отметили в пресс-службе. В городе приостановлена работа детских садов и школ. В Улан-Удэ в настоящий момент минус 31 градусов Цельсия.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

ТЭЦ-1 - одно из крупнейших предприятий Бурятии, на протяжении более 80 лет служит главным источником тепла и света для жителей Улан-Удэ. Станция обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского района столицы Бурятии.