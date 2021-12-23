В Улан-Удэ после пожара на ТЭЦ-1 готовят ПВР для возможного размещения людей

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ, где произошло возгорание на ТЭЦ-1, готовят пункты временного размещения (ПВР) для людей, чьи дома могут остаться без отопления. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр города Игорь Шутенков.

"Мы сейчас определяем точки ПВР. В случае неблагоприятной ситуации будем отселять людей. Октябрьский район - под отоплением; Советский, где есть муниципальные котельные, - под отоплением. Там определяем точки ПВР", - сказал Шутенков.

Ночью на ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание было ликвидировано, на время восстановительных работ в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла.

По словам мэра, в течение шести-семи часов аварийным службам необходимо восстановить теплоснабжение. Если не удастся полностью восстановить работу ТЭЦ-1, под отключение теплоснабжения попадет, по его словам, около 1 тыс. домов.

В настоящее время из-за ограничения подачи тепла в Улан-Удэ приостановлена работа 19 детских садов. Школьники в образовательные учреждения не ходят, так как с 14 декабря и до конца второй четверти для них из-за подъема уровня заболеваемости ОРВИ ранее был введен дистанционный режим обучения.

"По поликлиникам: если будет падать температура, прием граждан будет осуществляться в других поликлиниках. Железнодорожная больница, которая попадает в зону ограничения теплоснабжения: там больных в случае неблагоприятного развития событий будут выписывать домой, либо переводить в другие стационары", - сказал Шутенков. Такая же мера, возможно, будет вводиться для домов престарелых, интернатов с круглосуточным пребыванием.

Режим ЧС

Площадь пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ составила 60 кв. метров, было два очага возгорания, задымление на 100 кв. метров. Пострадавших нет.

"Загорелись кабели, которые питают и управляют котлами отопления. На ТЭЦ-1 семь котлов, один резервный. Шесть было в работе. Сейчас работают два котла, соответственно у нас есть ограничения подачи тепла. Сколько это продлится, сейчас специалисты выясняют", - сказал журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его решению введен режим ЧС республиканского уровня. "Все ресурсы, которые нужны, будут предоставлены незамедлительно. Все финансирование необходимое будет представлено немедленно со стороны республики", - подчеркнул глава региона.

Как отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, будет создана комиссия по расследованию причин аварии.

В Улан-Удэ в настоящий момент минус 32 градуса Цельсия, холодная погода сохранится в ближайшие дни.