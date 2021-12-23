СК возбудил уголовные дела против матери детей, найденных в овраге в Саратовской области

ТАСС, 23 декабря. Следователи возбудили два уголовных дела в отношении 43-летней жительницы Аткарского района Саратовской области по обвинению в убийстве своего ребенка и попытке убийства второго. Об этом сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Аткарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью") и ч. 3 ст. 30 - пп. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 22 декабря женщина находилась со своей пятилетней дочерью и восьмилетним сыном в доме по улице 2-я Заречная в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области. Следствие полагает, что мать, предприняв попытку убийства при помощи шарфа пятилетней дочери и восьмилетнего сына, вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась. Женщину задержали на территории города Энгельса Саратовской области и доставили в следственный отдел СК. Она задержана и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал ТАСС, двое детей были обнаружены в овраге в селе Прокудино днем 22 декабря. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения была доставлена в лечебное учреждение. Следователи и прокуратура проводили проверку по факту происшествия. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову совместно с правоохранительными органами выяснить все обстоятельства и причины ЧП.