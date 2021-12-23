Прокуратура Бурятии начала проверку из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 23 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Бурятии начала проверку по факту пожара на ТЭЦ-1, в результате чего в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла и отсутствует горячая вода. Об этом сообщили ТАСС в четверг в республиканской прокуратуре.

"Организована проверка. На ТЭЦ-1 выехала прокурор Республики Бурятия Галина Ковалева", - сообщили в ведомстве.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

В местных СМИ сообщают, что пожарных не сразу пустили на территорию ТЭЦ-1 для тушения возгорания. Эту информацию подтвердил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Вместе с тем в пресс-службе правительства региона отметили, что персонал ТЭЦ-1 действовал согласно установленным регламентам и инструкциям.

"Для работы пожарных нарядов во время ликвидации аварийных ситуаций в целях обеспечения безопасности спасателей необходимо предварительно обесточить работающие электроустановки, и только после этого осуществляется допуск на место устранения возгорания. С этим и было связано ожидание наряда спасателей у ТЭЦ-1, которые затем оперативно проследовали к месту возгорания и быстро его ликвидировали", - отметили в пресс-службе.

На время восстановительных работ в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла, специалисты занимаются восстановлением теплоснабжения, теплоэнергетики переводят нагрузку с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. По решению главы Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, будет создана комиссия по расследованию причин аварии. В Улан-Удэ в настоящий момент минус 30 градусов Цельсия, холодная погода сохранится в ближайшие дни.