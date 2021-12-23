Фигурантам дела о диверсии на газопроводе в Крыму продлили арест

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя продлил до 23 февраля 2022 года арест всем троим фигурантам уголовного дела о диверсии на газопроводе в Крыму, в том числе заместителю председателя запрещенного в России "Меджлиса" Нариману Джелялову, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Судья удовлетворила ходатайство следователя ФСБ и продлила срок содержания под стражей всем троим еще на один месяц, а всего до 23 февраля 2022 года", - написал Полозов.

Адвокат сообщил, что намерен обжаловать решение в апелляционном порядке.

В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых.

Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, обвиняемым вменяется, что они умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство, повредив его. Это привело к тому, что газоснабжение в селе было прервано, что сказалось на работе социальных учреждений.